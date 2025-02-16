МЧС: в районе Московского рынка в Казани признаков пожара не обнаружено
МЧС
Информация о задымлении в районе Московского рынка в Казани: по прибытии пожарных подразделений в ходе разведки признаков пожара не обнаружено, вызов ложный. Об этом рассказали в ГУ МЧС по РТ.
Ранее говорилось о том, что в Казани зафиксировано сильное задымление в районе Московского рынка
По предварительным данным, задымление произошло в одном из кафе. Пожара не было.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец