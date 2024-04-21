В управлении МЧС по Татарстану рассказали подробности инцидента, который произошел рядом с Колхозным рынком в Казани.

По данным ведомства, пожар начался в металлическом контейнере с мусором. Он находился рядом с зданием по адресу: Островского, 12. В результате пожара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что клубы черного дыма буквально заволокли район рядом с Колхозным рынком. Возгорание было видно с разных точек города, например с озера Кабан.

Видеозапись возгорания публикует телеграм-канал «Злой Казанец».