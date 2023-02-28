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"Мать просила пожалеть": бывшего футболиста из Татарстана приговорили к 13 годам колонии за убийство отца

В Татарстане убившего отца экс-футболиста приговорили к 13 годам колонии
"Мать просила пожалеть": бывшего футболиста из Татарстана приговорили к 13 годам колонии за убийство отца

Фото: КП

В Набережных Челнах оглашен приговор 21-летнему Антону Адаричеву, который обвинялся в убийстве своего отца — заместителя директора технологического центра ПАО "КАМАЗ". Суд приговорил молодого человека к 13 годам колонии строго режима.

Напомним, что все случилось в начале августа 2022 года. По материалам следствия, мужчина вернулся домой и обнаружил, что пропал телевизор. Оказалось, что сын сдал его в ломбард.

Между отцом и сыном произошла ссора, парень дважды ударил родителя ножом. Мужчина скончался на месте происшествия. Антон стер следы крови и оттащил тело в другую комнату. Позже домой вернулась мать, которую он также ударил ножом. Затем челнинец взял банковскую карту родителей и снял с нее полмиллиона рублей.

Вернувшись домой, он отвез мать в больницу и пытался скрыться, но был задержан полицией. В содеянном он сознался. Правда, уверял, что убил отца в момент самообороны.

Сообщалось, что Антон увлекался ставками на спорт. Вероятно, деньги нужны ему были именно на эти цели.
Прокуратура запросила для Антона 18 лет колонии, мать просила судью пожалеть ее сына.

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