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Мать не отдавала тело сына: 3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и насмерть разбился

Мать не отдавала тело сына: 3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и насмерть разбился

Фото: социальные сети

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Накануне вечером в Казани в ЖК "Салават Купере-2" погиб трехлетний ребенок. Он выпал с общего балкона высотки на улице Ильгама Шакирова с высоты 17 этажа, сообщает республиканская прокуратура. Мальчик пролез через проем ограждения.

Малыш был дома один. От полученных травм он умер на месте.

Мать ребенка, по словам очевидцев, долго отказывалась отдать тело ребенка, сидела на скамейке и раскачивалась из стороны в сторону.

На месте работали сотрудники МВД и прокуратуры, приехал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. Идет процессуальная проверка.

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