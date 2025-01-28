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Мать экс-главы мэрии 2 районов Казани заплатила за ущерб по уголовному делу

Срок ареста Миронова продлили ещё на полмесяца

Екатерина Елисеева

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Суд рассмотрит дело против бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова.

Для суда было подготовлено 23 тома материалов. На передаче дела в этот суд настаивали как прокуратура, так и адвокаты обвиняемого. Защита отметила, что хочет избежать возможных заявлений о территориальной связи суда с Мироновым.

Экс-чиновник полностью отрицает свою вину по всем эпизодам. Тем не менее, его мать частично возместила ущерб после того, как сыну предъявили обвинение в превышении полномочий. Она перевела 1,6 млн рублей в адрес МУП «ДРЭУ». Ещё 900 тысяч рублей планируется перечислить администрации КирМоса после предоставления новых банковских реквизитов.

Срок ареста Миронова продлили ещё на полмесяца. Он оказался в СИЗО после того, как его обвинили в злоупотреблении полномочиями. Одно из обвинений связано с выплатами его водителю, которого, по версии следствия, Миронов незаконно премировал за переработку. Ранее на экс-чиновника собирали материалы по делу о семейном имуществе, но процесс о взыскании 308 млн рублей был приостановлен, а обвинения в мошенничестве сняты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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