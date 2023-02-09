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Мать члена Союза писателей Татарстана стала жертвой чудовищного землетрясения в Турции

Мать члена Союза писателей Татарстана стала жертвой чудовищного землетрясения в Турции

Фото: scmp.com

В результате крупного землетрясения в Турции погибла мать члена Союза писателей Республики Татарстан. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн".

Писатель и переводчик Фатих Кутлу проживает в Казани, а его мать оставалась в Турции, в городе Кахраманмараш, столице одноименной провинции, оказавшейся в эпицентре стихийного бедствия.

Сам турецкий литератор перебрался в РТ в 1993 году по студобмену и потом остался в Казани. Кутлу можно назвать главным популяризатором татарской литературы в Турции, он переводил на турецкий Тукая, Амирхана, Ибрагимова, Гилязова, ряд современных авторов, способствовал выходу в свет книг писателей из Татарстана на родине. Кутлу также является лауреатом республиканской литературной премии им. Сажиды Сулеймановой.

По последним данным, в Турции землетрясение уже унесло более 14 тыс. жизней.

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