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· Полина Модестова

Мастер-классы, концерт и игры: в Казани отметят День пожилого человека

В ДК Железнодорожников Казани 2 октября отметят День пожилого человека
Мастер-классы, концерт и игры: в Казани отметят День пожилого человека

pixabay

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В Казанском ДК железнодорожников отметят День пожилого человека. Мероприятие будет проходить 2 октября. В программе - мастер-классы, просмотр фильма, игры и концерт. Все желающие также смогут присоединиться в чаепитию.

Мэрией города уже было опубликовано расписание активностей:

  • 9:00 - мастер-класс «Гимнастика для шеи»;
  • 10:00 - мастер-класс по макияжу;
  • 11:00 - урок зумбы;
  • 12:00 - мастер-класс по живописи;
  • 14:00 - игры и шахматы, шашки;
  • 15:00 - просмотр фильма «Стажер»;
  • 17:00 - мастер-класс по вокалу;
  • 17:30 - концерт.

Для всех желающий будет свободный вход.

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