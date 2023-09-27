Мастер-классы, концерт и игры: в Казани отметят День пожилого человека

В ДК Железнодорожников Казани 2 октября отметят День пожилого человека

В Казанском ДК железнодорожников отметят День пожилого человека. Мероприятие будет проходить 2 октября. В программе - мастер-классы, просмотр фильма, игры и концерт. Все желающие также смогут присоединиться в чаепитию.

Мэрией города уже было опубликовано расписание активностей:

9:00 - мастер-класс «Гимнастика для шеи»;

10:00 - мастер-класс по макияжу;

11:00 - урок зумбы;

12:00 - мастер-класс по живописи;

14:00 - игры и шахматы, шашки;

15:00 - просмотр фильма «Стажер»;

17:00 - мастер-класс по вокалу;

17:30 - концерт.

Для всех желающий будет свободный вход.