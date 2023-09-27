Мастер-классы, концерт и игры: в Казани отметят День пожилого человека
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В Казанском ДК железнодорожников отметят День пожилого человека. Мероприятие будет проходить 2 октября. В программе - мастер-классы, просмотр фильма, игры и концерт. Все желающие также смогут присоединиться в чаепитию.
Мэрией города уже было опубликовано расписание активностей:
- 9:00 - мастер-класс «Гимнастика для шеи»;
- 10:00 - мастер-класс по макияжу;
- 11:00 - урок зумбы;
- 12:00 - мастер-класс по живописи;
- 14:00 - игры и шахматы, шашки;
- 15:00 - просмотр фильма «Стажер»;
- 17:00 - мастер-класс по вокалу;
- 17:30 - концерт.
Для всех желающий будет свободный вход.