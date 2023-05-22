Новости Казани
· Служба новостей

«Массовой гибели больше не будет»: Минсельхозпрод РТ принял меры для снижения случаев массовой гибели пчел

В Татарстане Минсельхозпрод принял меры для снижения случаев массовой гибели пчел
«Массовой гибели больше не будет»: Минсельхозпрод РТ принял меры для снижения случаев массовой гибели пчел

Ирина Подкорытова / oblgazeta.ru

Подписаться в Telegram

В Татарстане приняли меры для снижения массовой гибели пчел. Об этом сообщил ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров.

Ключевой проблемой, из-за которой происходил массовый мор пчел, является отсутствие диалога между пчеловодами и аграриями. Чтобы ее устранить во всех районах были проведены совещания. В них приняли участие руководители сельхозпредприятий, пчеловоды и сотрудники государственных и надзорных органов.

Также были проведены обучения для сельхозпредприятий по безопасному возделыванию ряда культур. В ходе обучения технологам и руководителям предприятий было рекомендовано использовать биологические препараты, а также препараты первого и второго класса опасности, но при соблюдении технологий обработки поля. Ключевое здесь время обработки — с 22:00 до 2:00.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

4 часа назад

Есть на каждой кухне: Обычное вещество избавит ваш участок в миг навсегда от муравьев, тли и слизней

Новости Казани

день назад

Диверсанты пойманы: за поджог релейных шкафов на станции в Дербышках задержали трех школьников

уничтожения плесени

Новости Казани

час назад

«За антивоенное граффити»: в Казани объявлен в розыск политактивист Марк Серов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно

репетиторы подготовка к школе в Красноярске

Новости Казани

день назад

В Татарстане до 21 805 рублей повысили минимальный потребительский бюджет

Общество

22 часа назад

Причины уже известны: врач-нарколог Казани заявил о росте пьянства в стране

Новости Казани

день назад

"Свершилось!": в Казани аквапарк Baryonix все-таки открылся после двух переносов сроков

Новости Казани

день назад

Просили? Получите: в Татарстане запустили новые круизные туры по Волге и Казанке
Лонгриды
день назад

Когда даже любимая работа становится нелюбимой: как избежать опасного состояния

Когда даже любимая работа становится нелюбимой: как избежать опасного состояния

Новости Казани

6 минут назад

«Массовой гибели больше не будет»: Минсельхозпрод РТ принял меры для снижения случаев массовой гибели пчел

Новости Казани

час назад

«За антивоенное граффити»: в Казани объявлен в розыск политактивист Марк Серов

Общество

4 часа назад

Есть на каждой кухне: Обычное вещество избавит ваш участок в миг навсегда от муравьев, тли и слизней

Новости Казани

20 часов назад

Вместо фигур - люди: В Казани прошел турнир с "живыми" шахматами
Диверсанты пойманы: за поджог релейных шкафов на станции в Дербышках задержали трех школьников
Новости Казани
день назад

Диверсанты пойманы: за поджог релейных шкафов на станции в Дербышках задержали трех школьников

Общество

22 часа назад

Причины уже известны: врач-нарколог Казани заявил о росте пьянства в стране

Новости Казани

день назад

Раис предложил активно задействовать пространство: что будут проводить в обновлённом дворе Присутственных мест Казанского кремля

Новости Казани

день назад

В Казани заявили о готовности города принять матч за Суперкубок РФ по футболу
В Уфе встретятся профессионалы нефтегазохимической отрасли
Важное в РТ
5 дней назад

В Уфе встретятся профессионалы нефтегазохимической отрасли