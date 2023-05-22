«Массовой гибели больше не будет»: Минсельхозпрод РТ принял меры для снижения случаев массовой гибели пчел

В Татарстане Минсельхозпрод принял меры для снижения случаев массовой гибели пчел

В Татарстане приняли меры для снижения массовой гибели пчел. Об этом сообщил ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров.

Ключевой проблемой, из-за которой происходил массовый мор пчел, является отсутствие диалога между пчеловодами и аграриями. Чтобы ее устранить во всех районах были проведены совещания. В них приняли участие руководители сельхозпредприятий, пчеловоды и сотрудники государственных и надзорных органов.

Также были проведены обучения для сельхозпредприятий по безопасному возделыванию ряда культур. В ходе обучения технологам и руководителям предприятий было рекомендовано использовать биологические препараты, а также препараты первого и второго класса опасности, но при соблюдении технологий обработки поля. Ключевое здесь время обработки — с 22:00 до 2:00.