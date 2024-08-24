Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

В Казани, недалеко от аэропорта в Столбищах, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Свидетели события выложили видео в социальных сетях.

На записях видно, как после столкновения одна из легковых машин вылетела в кювет. Кроме того, на дороге можно заметить множество других автомобилей, среди которых присутствует «ГАЗель». Причины массового ДТП пока не установлены, и информации о пострадавших не поступало. В данный момент работники пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.

Кроме того, очевидцы отмечают, что в результате аварии образовалась большая пробка. Водителям, попавшим в затор, уже около двух часов не удается покинуть этот участок дороги.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Полиция оцепила территорию и пытается выявить возможных участников аварии. Следователи собирают свидетельства от водителей и пассажиров, находившихся вблизи инцидента, надеясь получить более четкую картину событий. Также проводится осмотр автомобилей, чтобы идентифицировать предполагаемые причины столкновения.

В результате затора, образовавшегося на дороге, многие водители начали пересаживаться на общественный транспорт или искать объездные пути. Службы такси также фиксируют рост заказов, поскольку люди стремятся покинуть проблемный участок как можно скорее. Пассажиры ждут информации о восстановлении движения и надеются на скорейшее разрешение ситуации.