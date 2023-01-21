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Марина Патяшина назвала шокирующее число работников, которые отравились в Татарстане в заводской столовой

Марина Патяшина назвала шокирующее число работников, которые отравились в Татарстане в заводской столовой

Фото: kartinkin.net

На итоговой коллегии республиканского Управления Роспотребнадзора глава структуры Марина Патяшина назвала шокирующие цифры отравившихся в татарстанской столовой предприятия ТЭМПО. Оказалось, что тот случай был самым массовым случаем заражения сальмонеллезом в республике за минувший год.

"Самый крупный очаг сальмонеллеза с 254 пострадавшими был зарегистрирован в коллективе ТЭМПО в Набережных Челнах", – сказала Патяшина.

По итогам разбирательства в обстоятельствах инцидента отстранили 41 сотрудника, столовая, где все обедали, была закрыта на 90 суток.

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