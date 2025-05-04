Марафон в Казани выиграли россиянин и кенийка

Дмитрий Неделин из Пензы стал безусловным лидером мужского марафона. Он почти побил рекорд страны — до заветного времени 2:09:07 ему не хватило всего 31 секунды. Несмотря на это, его результат стал лучшим в карьере.

Сразу после финиша Дмитрий сделал предложение своей девушке Анастасии Тукмачёвой. Она в тот же день участвовала в полумарафоне, который стартовал одновременно с марафоном.

В полумарафоне победу среди мужчин одержал Артём Попов из Абакана — его результат составил 1:04:24. У женщин первой к финишу пришла Нина Савина из белорусского Бобруйска, показав время 1:14:29.

Женский марафон выиграла представительница Кении Джудит Чероно с результатом 2:29:23. Второй финишировала Марина Ковалева из Омска. Несмотря на отставание в 63 секунды, именно она стала чемпионкой России, так как забег также засчитывался как национальные соревнования.

После профессионалов трассу предстоит преодолеть любителям, которым даётся несколько часов на финиш в рамках марафона.