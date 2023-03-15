Малыш в больнице, тело матери везут домой: замдиректора Пушкинского пролицея Алена Мухаметова умерла в Казани после сложных родов

Замдиректора Пушкинского пролицея умерла в Казани после сложных родов

Заместитель директора Пушкинского пролицея №78 Набережных Челнов Алена Мухаметова умерла в Казани после сложных родов. Об этом пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на брата погибшей женщины Юрия Филипова.

Малыш у Алены родился 6 марта. Самой молодой матери не стало вчера.

По словам родственника, плод был крупный, роды были трудными и длились более 6 часов. Они проходили в Челнах.

"У Алены открылось внутреннее кровотечение, была остановка сердца. Затем была операция, и на следующий день ее транспортировали в Казань в РКБ", – сообщил родственник.

14 марта у женщины остановилось сердце. Сейчас семья занимается перевозкой умершей в Челны, где 16 марта состоятся похороны.

Младенец пока находится на ИВЛ в ДРКБ Казани. У ребенка была асфиксия, он четыре минуты был без кислорода. Сейчас он нуждается в медицинской помощи.