Малыш в больнице, тело матери везут домой: замдиректора Пушкинского пролицея Алена Мухаметова умерла в Казани после сложных родов
Фото: социальные сети
Заместитель директора Пушкинского пролицея №78 Набережных Челнов Алена Мухаметова умерла в Казани после сложных родов. Об этом пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на брата погибшей женщины Юрия Филипова.
Малыш у Алены родился 6 марта. Самой молодой матери не стало вчера.
По словам родственника, плод был крупный, роды были трудными и длились более 6 часов. Они проходили в Челнах.
"У Алены открылось внутреннее кровотечение, была остановка сердца. Затем была операция, и на следующий день ее транспортировали в Казань в РКБ", – сообщил родственник.
14 марта у женщины остановилось сердце. Сейчас семья занимается перевозкой умершей в Челны, где 16 марта состоятся похороны.
Младенец пока находится на ИВЛ в ДРКБ Казани. У ребенка была асфиксия, он четыре минуты был без кислорода. Сейчас он нуждается в медицинской помощи.