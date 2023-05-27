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Майские заморозки ударили по сельскому хозяйству Татарстана: пришлось пересеять более 20 тысяч га культур

В Татарстане из-за майских заморозков пришлось пересеять более 20 тысяч га культур
Майские заморозки ударили по сельскому хозяйству Татарстана: пришлось пересеять более 20 тысяч га культур

Фото: открытые источники

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В Татарстане майские заморозки нанесли большой ущерб сельскому хозяйству. Пострадало более 30 тысяч га посевов. Из них 22,5 тысяч га уже пересеяли, об этом проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Май отметился не только заморозками, но и малым количеством осадков. Их выпало всего 20 мм, что наполовину меньше нормы. В восточных районах РТ ситуация уже на грани критической.

"В районах, где ситуация с первым укосом тяжелая, необходимо предпринять срочные меры по обеспечению кормовой базы", — добавил глава минсельхоза РТ.

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