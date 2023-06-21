Лыжная база будет перенесена: стало известно, что будет с "Дубравной" после выкупа земли мечетью

Власти Казани заявили о переносе лыжной базы «Дубравная» на новую территорию

В администрации Вахитовского и Приволжского районов ответили на вопросы местных жителей о том, что будет с лыжной базой "Дубравной". Стало известно, что в новом зимнем сезоне она также будет работать.

Сообщается, что участок, на котором находится объект, был выкуплен для мечети. Однако, вырубка леса не планируется. Лыжи на прокат можно будет взять в другом месте, которое, вероятно, будет организовано Дирекцией парков и скверов.

Входная группа в лесопарк останется также на прежнем месте, а сам участок мечетью был выкуплен по согласованию с собственником, которого никто не заставлял.

Пока что нет информации о том, где разместится лыжная база. Проводится работа по выделению земельного участка. Зимой 2023-2024 годов пункт проката и переодевания будет открыт в тестовом режиме на входной зоне лесопарка Дубрава.