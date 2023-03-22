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"Люди попадали в обморок от происходящего": в Татарстане во время похорон бойца ЧВК "Вагнер" у его матери сгорел дом

В Татарстане во время прощания с бойцом ЧВК "Вагнер" у его матери сгорел дом
"Люди попадали в обморок от происходящего": в Татарстане во время похорон бойца ЧВК "Вагнер" у его матери сгорел дом

Фото: социальные сети

В Татарстане, в Альметьевском районе, во время похорон бойца частной военной компании "Вагнер", погибшего в зоне спецоперации, случилось страшное - дотла сгорел дом его матери в деревне Бута.

Об этом сообщил руководитель компании "Окна страны" Рустам Гараев:

"Кладбище находится на горе и видно было... Люди падали в обморок от ужаса происходящего — парня хоронят и дом горит".

Сейчас дом восстановлению не подлежит, женщина на время поселилась у снохи.

Неравнодушные люди помогают собрать деньги на строительство нового дома. Его начал возводить еще сын женщины, но не успел.

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