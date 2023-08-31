Людей запускали небольшими группами: метрополитен Казани перевез рекордное количество пассажиров за день

В День города метрополитен Казани перевез рекордное количество пассажиров

Казанский метрополитен накануне, 30 августа, в День города и Республики Татарстан, перевез рекордное количество пассажиров за все время существования метро - 181 062 человека.

Отмечается, что для оебспечения безопасности пассажиров на всех станциях в усиленном режиме дежурили сотрудники служб метро - Дирекции сбора доходов и движения, информационных технологий и связи, Службы безопасности, энергохозяйства, путевого хозяйства. Помимо этого, усилили и работу сотрудников отдела полиции метрополитена для контроля правопорядка.

На линии задействовали дополнительные электросоставы с минимальным интервалом движения, что позволило всем пассажирам добраться до дома после салюта.

Для обеспечения безопасности и избежания возникновения давки в кассовых залах и на платформах сотрудники Отдела полиции на метрополитене временно закрыли двери метро на вход и пассажиров запускали небольшими группами.