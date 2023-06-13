"Лучший пример для подрастающего поколения": в Казани были вручены награды отличившимся татарстанцам

В кремле Казани 12 июня вручили госнаграды отличившимся татарстанцам

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил отличившимся жителям республики государственные награды. Церемония была приурочена ко Дню России и накануне она состоялась в Казанском Кремне. Раис РТ выразил награждаемым благодарность за их труд на благо республики, а также за вклад в развитие страны.

В Кремлевском зале находились участники СВО, сотрудники правоохранительных органов и судебной системы, а также представители традицоинных для Татарстана конфессий.

- В республике в мире и согласии живут люди разных вероисповеданий. Во многом эти главные, общие для всех нас ценности прививают именно духовные наставники, - отметил глава региона.

Особую признательность Раис Татарстана выразил общественным деятелям, среди которых Владимир Вавилов. Были в числе награждаемых и работники наука, сфер здравоохранения, строительства, промышленности, сельского хозяйства. Рустам Минниханов отметил, что их созидательный труд - лучший пример для подрастающего поколения.