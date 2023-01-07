Лучше дома посидеть: Водителям РТ рекомендовано не выезжать на трассы из-за морозов
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Госавтоинспекция Татарстана рекомендовала водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов на личном транспорте. Предупреждение сделали из-за погдны: на республику идут аномальные морозы. Местами в регионе столбик термометра может опуститься до -37 градусов.
Если поездка все же необходима, ГИБДД советует максимально к ней подготовиться: взять дополнительные тёплые вещи, снеговую лопату, заряженный мобильный телефон, проверить техническое состояние авто, заряд аккумулятора, качество антифриза.
В движении быть предельно осторожным и соблюдать дистанцию. При таких сильных морозах даже зимняя резина ухудшает сцепные свойства с дорогой.