"Лучшая мужская роль": актер из Набережных Челнов одержал победу на фестивале театров малых городов России

Актер «Мастеровых» Алексей Ухов был награжден на фестивале театров малых городов России

Один из ведущих артистов "Мастеровых" Алексей Ухов одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль" на 20-м Фестивале театров малых городов России. Он получил приз за роль Димы в спектакле "То самое" по пьесе Дмитрия Калинина.

- За яркое воплощение образа Димки в спектакле «То самое» по пьесе Д. Калинина в постановке главного режиссера театра А. Шляпина актер Алексей Ухов удостоен одного из главных призов ХХ Фестиваля театров малых городов России. Мы искренне поздравляем Лёшу и желаем ему еще много-много наград впереди! - написал в официальной группе театра "Мастеровые".

На протяжении недели с 29 мая в Магнитогорске проводился 20-й Фестиваль театров малых городов России, в котором принимали участие шестнадцать театральных коллективов со всей страны.