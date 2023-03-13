Ливневые трубы под дорогами в Казани изношены на 40%

Износ ливневых труб под дорогами Казани составляет уже 40% и разрушение продолжается

Ливневые трубы, проходящие под дорогами в Казани, имеют большой износ — порядка 40%. Об этом сегодня, 13 марта, на совещании в исполкоме столицы Татарстана рассказал начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

"Есть проблема с замусоренностью водоотводных каналов в Ново-Савиновском районе. Наиболее сложные ситуации складываются на берегах реки Ноксы, в жилых массивах Салмачи, Вишневка", — уточнил Тимурханов.

Требуют замены трубы на улицах Верхоянской, Ударной, Граничной, Песочной.

В прошлом году в Казани были очищены 8 километров ливневых сетей. В 2023 году планируется переделать систему ливневой канализации на Серова, вблизи мечети "Ярдэм". Об этом проинформировал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

