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Лишают детей каникул: каждый пятый школьник в Казани летом будет работать, а не отдыхать

Родители в Казани настаивают на том, чтобы дети устроились на летнюю подработку
Лишают детей каникул: каждый пятый школьник в Казани летом будет работать, а не отдыхать

Фото: открытые источники

22% казанских родителей заявили, что их дети-школьники в летние каникулы будут подрабатывать. Таковы данные социологического исследования, проведенного SuperJob.

Отмечается, что наиболее часто в каникулы школьники устраиваются работать курьерами, промоутерами, работниками кухни, официантами и помощниками воспитателей и вожатых в загородных лагерях.

Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать школьники в летнее время, по стране начинается от 12 тысяч рублей.

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