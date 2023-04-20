Родители в Казани настаивают на том, чтобы дети устроились на летнюю подработку

22% казанских родителей заявили, что их дети-школьники в летние каникулы будут подрабатывать. Таковы данные социологического исследования, проведенного SuperJob.

Отмечается, что наиболее часто в каникулы школьники устраиваются работать курьерами, промоутерами, работниками кухни, официантами и помощниками воспитателей и вожатых в загородных лагерях.

Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать школьники в летнее время, по стране начинается от 12 тысяч рублей.

