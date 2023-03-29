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"Лишь бы удержаться на ногах!": синоптики предупредили о страшном погодном явлении в Татарстане 30 марта

Синоптики пообещали Татарстану ухудшение погоды с 30 марта - сильный ветер и даже снег
"Лишь бы удержаться на ногах!": синоптики предупредили о страшном погодном явлении в Татарстане 30 марта

Фото: открытые источники

В Татарстане завтра, 30 марта, по данным республиканского Гидрометцентра, ожидается ухудшение погодных условий. В регион придет сильный северо-восточный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. В Казани порывы ветра могут достичь скорости в 14 метров в секунду.

Осадков не ожидается, ночью будет от 0 до 2 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла. Жителей РТ просят быть бдительными и предпринимать все меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.

Сильный ветер сохранится и 31 марта. Порывы до 16 метров в секунду ожидаются в Казани, при этом вероятен дождь и даже мокрый снег - ночью и утром.

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