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Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды

В Татарстан придет похолодание, на дорогах будет сильная гололедица
Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды

Фото: открытые источники

В ближайшие дни погоду в Татарстане будет формировать циклон, который принесет метели и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. А в день начала календарной весны и вовсе похолодает до - 13 градусов.

По данным республиканского Гидрометцентра, погода начнет портиться уже сегодня, и завтра, 28 февраля, ожидается метель. Видимость на дороге снизится до 1-2 километров.

На дорогах образуется сильная гололедица. Во вторник придет холодный фронт — ночью температура понизится до минус 4−9 градусов, днем будет 2−7 градусов ниже нуля.

В среду, 1 марта, ночью ожидается минус 6−11, днем — минус 3−8 градусов. В четверг, 2 марта, похолодает еще больше: ночью обещают 8−13 градусов мороза, днем — минус 4−9 градусов. На дорогах сохранится гололедица.
3 и 4 марта будет снежно.

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