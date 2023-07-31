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· Полина Модестова

Личное присутствие не нужно: в Казани 10 муниципальных услуг будут оказываться круглосуточно

В Казани 10 муниципальных услуг переведут на круглосуточный режим
Личное присутствие не нужно: в Казани 10 муниципальных услуг будут оказываться круглосуточно

pixabay

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Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике сообщил, что в городе в ближайшее время десять муниципальных усгул будут оказываться в режиме 24 часа в сутки без личного присутствия граждан.

Он подчеркнул, что большой этап работы - это поэтапный переход по предоставлению десяти муниципальных услуг на принцип 24 часа в сутки семь дней в неделю без необходимости личного присутствия. Концепция была разработана в рамках поручения президента Владимира Путина. Работа будет завершены к концу 2023 года.

В перечень услуг вошли:

  • Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства (ОКС) и уведомления о завершении сноса ОКС;
  • Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса;
  • Выдача градостроительного плана земельного участка;
  • Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или ОКС;
  • Направление уведомления в соответствии построенных или реконструированных объектов МЖС или садового дома;
  • Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт их маршрута;
  • Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома;
  • Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального имущества;
  • Согласование проведения переустройства и (или) планировки помещения в многоквартирном доме;
  • Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.
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