Личное присутствие не нужно: в Казани 10 муниципальных услуг будут оказываться круглосуточно
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Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике сообщил, что в городе в ближайшее время десять муниципальных усгул будут оказываться в режиме 24 часа в сутки без личного присутствия граждан.
Он подчеркнул, что большой этап работы - это поэтапный переход по предоставлению десяти муниципальных услуг на принцип 24 часа в сутки семь дней в неделю без необходимости личного присутствия. Концепция была разработана в рамках поручения президента Владимира Путина. Работа будет завершены к концу 2023 года.
В перечень услуг вошли:
- Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства (ОКС) и уведомления о завершении сноса ОКС;
- Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса;
- Выдача градостроительного плана земельного участка;
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или ОКС;
- Направление уведомления в соответствии построенных или реконструированных объектов МЖС или садового дома;
- Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт их маршрута;
- Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома;
- Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального имущества;
- Согласование проведения переустройства и (или) планировки помещения в многоквартирном доме;
- Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.