Личное присутствие не нужно: в Казани 10 муниципальных услуг будут оказываться круглосуточно

В Казани 10 муниципальных услуг переведут на круглосуточный режим

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике сообщил, что в городе в ближайшее время десять муниципальных усгул будут оказываться в режиме 24 часа в сутки без личного присутствия граждан.

Он подчеркнул, что большой этап работы - это поэтапный переход по предоставлению десяти муниципальных услуг на принцип 24 часа в сутки семь дней в неделю без необходимости личного присутствия. Концепция была разработана в рамках поручения президента Владимира Путина. Работа будет завершены к концу 2023 года.

В перечень услуг вошли: