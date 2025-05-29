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Летний Open Space Market объявил программу

Open Space Market вернется на Казанский ипподро...

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Летний Open Space Market пройдет 7-8 июня на Казанском ипподроме. Время работы — с 11:00 до 21:00 каждый день. В программе — более 250 участников дизайнерского маркета и фуд-корта, фотозоны, лекции, мастер-классы, диджей-сеты и другое.

Open Space Market возвращается на Казанский ипподром — одну из самых уютных и любимых горожанами площадок. В этот раз маркет впервые пройдёт на полностью обновлённой площадке, которая стала ещё удобнее и красивее. Всё это — чтобы встретить летний сезон по-настоящему незабываемо.

В этот раз маркет на маркете будут самобытные аксессуары из микросхем от мастерской Crazy Sheep, одежда из узбекского шелка от «ЭтоЭтно», нишевая парфюмерия от Art of noticing, керамические изделия от Surovaya ceramica, блюда и доски для подачи от семейной мастерской WOOD&GLASS, рюкзаки и сумки от hobo bag, обувь из натуральных материалов от Anika, многофункциональные украшения от Hoo.ray.ooH, одежда из переработанных материалов от 'RISHI. На газоне разместится зона продажи уличных и комнатных растений.

На фуд-корте в этот раз будут эко-продукты из граната от «Дома гранат», крафтовые закуски «ТОМАТИКИ», десерты ручной работы и глинтвейн от Molevich, мультикультурный стрит-фуд от Siri, натуральные ягоды и орехи в йогуртовой и шоколадной обкатке от Izh.berry и другие.

За музыкальную программу традиционно отвечает бар «Соль»: оба дня будут сопровождаться музыкой от лучших казанских диджеев. Также 8 июня с программой, вдохновленной русскими фольклорными мотивами, выступит певица Anna DZHi.

Также на маркете будут представлены интерактивные зоны от партнеров мероприятия: автомобильного бренда OMODA, магазина здорового питания «ВкусВилл», магазина мебели Eichel и девелоперской компании «Авторы».

Программа лектория и мастер-классов Open Space Market

Алсу Хафизова, основатель и директор коммуникационного агентства «Площадь Свободы», поделится опытом на тему: «PR по-масштабному: как продвигать супер-события».

Ильдар Гатауллин, руководитель объединения Millihasite, расскажет о том, что такое «этнодизайн».

При поддержке «Силы ветра» Константин Клюев, оператор-постановщик и основатель продакшна Goodwave , поделится опытом на тему: «Трансатлантический переход глазами новичка».

Булат Сабитов, режиссёр и сооснователь кинокомпании TOMAT FILMS, расскажет про то, «Как попасть в кино».

В рамках программы пройдут занятия по созданию авторских украшений, освоению японской техники кинусайга, а также практические мастер-классы по живописи.

Дополнительные мастер-классы проведут команды компании «Авито» и семейного парка активного отдыха TIKI VIKI.

Точные даты и время лекций и мастер-классов появятся позже в соцсетях маркета, вход свободный, без регистрации.

Вход на маркет — 250₽

Школьникам и студентам — 150₽

Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно

Единый билет на 2 дня мероприятия

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