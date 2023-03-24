"Леруа Мерлен" уходит из России: в Казани три торговых комплекса передадут новым владельцам

Стала известна судьба трех торговых комплексов "Леруа Мерлен" в Казани после заявление компании об уходе из РФ

Магазины Leroy Merlen в России будут выставлены на продажу, французская компания ADEO приняла решение покинуть российский рынок.

Первый этап реформы предполагает, что магазины передадут локальному российскому менеджменту. Решение не должно оказать негативного влияния на отношения с партнерами и клиентами. Сотрудники останутся работать, комплексы продолжат обслуживать покупателей в привычном режиме.

В Казани работают три торговых комплекса "Леруа Мерлен". Первым отрылся гипермаркет на проспекте Фатыха Амирхана, затем на Оренбургском тракте и третий комплекс в Осиново заработал совсем недавно, в конце позапрошлого года.

