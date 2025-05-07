Лениногорский район нацелился на 7 миллиардов выручки от сельхозпродукции

Лениногорский район Татарстана демонстрирует амбициозные планы по развитию аграрного сектора. Как сообщил руководитель исполкома района Марат Гирфанов на инвестиционном часе в АИР, по итогам 2024 года район получил 3 миллиарда рублей выручки от сельхозпродукции, но останавливаться на этом не намерен.

Цель, поставленная администрацией — достичь отметки в 7 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает нынешние показатели.

На территории района расположено 119 тысяч гектаров сельхозугодий, из них более 73 тысяч гектаров составляет пашня. В сельском хозяйстве задействованы 577 человек, работают 8 крупных предприятий и 21 фермерское хозяйство.

Параллельно в районе развивается индустриальная инфраструктура. Активно работают промышленные парки:

«Идея-Юго-Восток»

«Виктория»

парк на улице Промышленной, 1

и на Нагорной, 40

По данным администрации, оборот средств в начале 2025 года составил почти 3 миллиарда рублей.

Татарстан в целом сохраняет статус одного из лидеров инвестиционного климата в России. По итогам прошлого года общий объём вложений в республику составил почти 1,5 триллиона рублей. Особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис» признаны лучшими среди аналогичных территорий в стране, привлекли 18 новых резидентов и более 80 миллиардов рублей инвестиций.