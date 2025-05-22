Ленар Сафин стал самым высокооплачиваемым ректором Казани

Минобрнауки России опубликовало сведения о доходах руководящего состава высших учебных заведений Казани по итогам 2024 года. В список вошли ректоры, проректоры и главные бухгалтеры крупнейших вузов города.

КФУ

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин вновь стал лидером по уровню зарплаты среди своих коллег — его ежемесячный доход составил 715 242 рубля, что почти на 54 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Дмитрий Таюрский, совмещающий посты первого проректора и проректора по науке, зарабатывал 548 717 рублей в месяц. Антон Ерохин, главный бухгалтер и директор департамента, получал 51 713 рублей.

КНИТУ-КАИ

Вторую строчку рейтинга занял ректор КНИТУ-КАИ с ежемесячной зарплатой 699 265 рублей. Проректор по научной и инновационной деятельности Виталий Бабушкин зарабатывал 562 823 рубля. Игорь Аникин, курирующий цифровые проекты в вузе, получал 294 077 рублей. Василиса Колесникова, совмещающая должности главного бухгалтера и руководителя управления, — 341 476 рублей.

КГЭУ

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов ежемесячно получал 477 751 рубль. Первый проректор и проректор по учебной работе Александр Леонтьев — 447 593 рубля. Проректор по инновациям Ирина Ахметова — 415 941 рубль, а её коллега по науке и коммерциализации Игорь Ившин — 394 034 рубля. Самый скромный доход среди представителей КГЭУ — у Ирины Жуковой, курирующей молодёжную политику: 377 085 рублей в месяц.

КГАСУ

Замыкает список ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов с доходом 447 936 рублей в месяц. Его коллеги по вузу: Ильфак Вильданов (образование) — 310 545 рублей, Евгений Вдовин (научная деятельность) — 351 060 рублей. Игорь Боровских, отвечающий за административные вопросы и безопасность, зарабатывал 319 256 рублей, а Давид Кордончик, отвечающий за цифровизацию, — 302 272 рубля. Главбух Рамзия Нагимуллина получала 313 092 рубля в месяц, пишет 116.RU.