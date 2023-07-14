Лекция, уха и реставрация дома: активисты «Том Сойер Феста» ждут всех желающих в Казани на мероприятие

В Казани активисты «Том Сойер Феста» ждут всех желающих 15 июля на лекцию и уху

Уже завтра, 15 июля, активисты движения «Том Сойер Фест» будут проводить реставрацию дома на улице Волкова. Все желающие могут присоединиться к работам.

Для участников будет организована фотосессия с наличником, а также пройдет лекция от историка и автора проекта «Мир татарской женщины» Энже Дусаевой. Она расскажет о запахах городских маршрутах и важности телесного переживания города. На костре будет приготовлена уха, которой жители города смогут пообедать.

Всех желающих присоединиться будут ждать в 11:00 на Волкова, 80/21.