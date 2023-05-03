В Казани в новостройках квартиры замедлились в продажах на 88,8%

На 88,8% медленнее стали продаваться квартиры в казанских новостройках, впрочем, эта тенденция отмечается везде в России.

Специалисты считают, что предложения растут, а спрос падает, потому квартиры и "зависают".

В марте прошлого года жилье в новостройках столицы Татарстана продавалось на 88,8% быстрее, подсчитали аналитики "Авито".

По всей России срок реализации новых квартир вырос на 27,9%, говорится в исследовании. Ранее квартира в новом доме уходила в среднем за 129 суток, сейчас ее смотрят, но не покупают в течение 165 суток в среднем.