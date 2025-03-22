Куда сходить в Казани на этих выходных?
Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/846080/
Заметели, как уже весной пахнет на улице? Так и тянет выйти на прогулку, подышать свежим воздухом! А тут ещё есть масса интересных событий, которые можно посетить. Афиша Казани на выходные:
22 марта
Выставка «Космос. Любовь» (6+)
Мультимедийная выставка предлагает увлекательное путешествие по истории космических исследований. Здесь можно узнать о работах футурологов и учёных XX века, а также увидеть, как изменялось восприятие космоса.
Выставка работает с 10:00 до 21:00 в центре цифрового искусства Artplay Media. Цена билетов — от 750 до 900 рублей.
Матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» (6+)
Казань и Краснодар встретятся на баскетбольной арене. Хотя в этом сезоне «Локомотив» одержал победу в обеих играх, у УНИКСа есть шанс продолжить победную серию.
Начало — в 14:00 в «Баскет Холле». Билеты — от 360 рублей.
Концерт Ришата Тухватуллина (6+)
Тухватуллин всегда поёт с душой, наполняя каждую песню смыслом. Его концерт понравится как молодёжи, так и более старшему поколению.
Начало — в 17:00 в КСК «Уникс». Билеты — от 1000 до 2500 рублей.
Оркестр CAGMO «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» (6+)
Лучшие композиции знаменитого композитора Ханса Циммера, исполнившиеся в уникальной атмосфере при свечах, погружают в мир кино.
Начало — в 18:00 в концертном зале им. С. Сайдашева. Билеты — от 2300 до 3200 рублей.
Спектакль «Golden Boys» (18+)
Спектакль, который идеально подойдёт для женской аудитории. История о восьми парнях, которые меняют свою жизнь и становятся золотыми мальчиками.
Начало — в 22:00 в Молодёжном театре на Булаке. Билеты — от 1400 рублей.
23 марта
Кино «Особо опасный пассажир» (18+)
Триллер о маршале, который арестовывает преступника, связанного с мафией. Вместе они оказываются в ловушке, когда пилот самолёта оказывается не тем, кем кажется.
Фильм показывают в кинотеатрах города с 11:30. Билеты — от 400 рублей.
Арт-маркет «Смерч» (12+)
Выставка товаров от российских художников, мастеров и диджитал-арт творцов. Здесь можно найти оригинальные вещи и поддержать малый бизнес.
Начало — в 12:00 в ИТ-парке Башира Рамеева. Билеты — от 100 до 750 рублей.
Занятия для собак с кинологом (16+)
Специалист научит, как помочь собаке адаптироваться к миру и выполнять базовые команды. Занятие подойдёт для щенков от 3,5 месяцев, прошедших вакцинацию.
Начало — в 15:00 в парке им. Урицкого. Участие бесплатное, но требуется регистрация.
Концерт Татьяны Булановой (12+)
Юбилейный концерт известной певицы, которая исполнив свои хиты, заставит вас вновь погрузиться в атмосферу 90-х.
Начало — в 15:30 в Татарской филармонии им. Г. Тукая. Билеты — от 2000 до 6000 рублей.
Шоу «Я не вывожу» (18+)
Комики и психолог обсудят популярные запросы людей на терапии, превращая это в увлекательное шоу.
Начало — в 18:00 в StandUp Club Kazan. Билеты — 500 рублей.
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