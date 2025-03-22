Куда сходить в Казани на этих выходных?

Заметели, как уже весной пахнет на улице? Так и тянет выйти на прогулку, подышать свежим воздухом! А тут ещё есть масса интересных событий, которые можно посетить. Афиша Казани на выходные:

22 марта

Выставка «Космос. Любовь» (6+)

Мультимедийная выставка предлагает увлекательное путешествие по истории космических исследований. Здесь можно узнать о работах футурологов и учёных XX века, а также увидеть, как изменялось восприятие космоса.

Выставка работает с 10:00 до 21:00 в центре цифрового искусства Artplay Media. Цена билетов — от 750 до 900 рублей.

Матч УНИКС — «Локомотив-Кубань» (6+)

Казань и Краснодар встретятся на баскетбольной арене. Хотя в этом сезоне «Локомотив» одержал победу в обеих играх, у УНИКСа есть шанс продолжить победную серию.

Начало — в 14:00 в «Баскет Холле». Билеты — от 360 рублей.

Концерт Ришата Тухватуллина (6+)

Тухватуллин всегда поёт с душой, наполняя каждую песню смыслом. Его концерт понравится как молодёжи, так и более старшему поколению.

Начало — в 17:00 в КСК «Уникс». Билеты — от 1000 до 2500 рублей.

Оркестр CAGMO «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» (6+)

Лучшие композиции знаменитого композитора Ханса Циммера, исполнившиеся в уникальной атмосфере при свечах, погружают в мир кино.

Начало — в 18:00 в концертном зале им. С. Сайдашева. Билеты — от 2300 до 3200 рублей.