В Татарстане зафиксировали более 1,1 тысячи обращений о пропаде жителей в 2023 году

"Куда они уходят?": в Татарстане зафиксировали более 1100 случаев пропажи жителей в 2023 году
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За пять месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1173 случав обращений о пропаже людей. Каждый год в республике регистрируют около 4 тысяч подобных заявлений.
Об этом проинформировал замглавы отдела координации деятельности ОВД по розыску людей угрозыска МВД РТ Альберт Юсупов.
"В этом году быстрее люди находятся. 95 % пропавших людей находятся в течение 10 суток", — отметил он.
Куда уходят татарстанцы - большой вопрос. Чаще всего исчезновения сопряжены с психическими болезнями, с алкоголизмом, потерей памяти, преклонным возрастом и конфликтами в семьях.
Сейчас в Татарстане ищут 484 граждан, пропавших без вести. В 193 случаях возбудили уголовные дела.