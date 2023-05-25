В Татарстане зафиксировали более 1,1 тысячи обращений о пропаде жителей в 2023 году

За пять месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1173 случав обращений о пропаже людей. Каждый год в республике регистрируют около 4 тысяч подобных заявлений.

Об этом проинформировал замглавы отдела координации деятельности ОВД по розыску людей угрозыска МВД РТ Альберт Юсупов.

"В этом году быстрее люди находятся. 95 % пропавших людей находятся в течение 10 суток", — отметил он.

Куда уходят татарстанцы - большой вопрос. Чаще всего исчезновения сопряжены с психическими болезнями, с алкоголизмом, потерей памяти, преклонным возрастом и конфликтами в семьях.

Сейчас в Татарстане ищут 484 граждан, пропавших без вести. В 193 случаях возбудили уголовные дела.