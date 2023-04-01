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Кто хочет стать "музыкантом": ЧВК "Вагнер" открыла центр набора бойцов в Казани

ЧВК "Вагнер" открыла в Казани центр набора бойцов
Кто хочет стать "музыкантом": ЧВК "Вагнер" открыла центр набора бойцов в Казани

Фото: открытые источники

В Казани открылся центр набора бойцов в частную военную компанию "Вагнер". По сообщениям "БО", соискателей и желающих "стать оркестрантом" в столице Татарстана много.
В центре проводятся собеседования, желающие заполняют анкеты.

О намерении расширить сеть центров набора бойцов глава ЧВК Евгений Пригожин заявлял в начале марта текущего года. Он говорил, что откроет центры в 42 городах России. При этом в первоначальном списке татарстанских городов не было, однако центр в Казани все-таки открыли.

Сейчас центр расположен в двух точках города - на улице Баки Урманче и улице Татарстана на базе бойцовского клуба Imanov Team.

Анкеты, заполненные в Казани, направляются в Москву, проходят тщательную проверку, назначается собеседование. Отобранные мужчины направляются на подготовку. Сейчас она проводится в Краснодарском крае.

После подготовки новобранцам предлагается выбор - подписать полугодовой контракт или поехать обратно, домой. Средняя зарплата бойцы ЧВК начинается от 240 тысяч рублей в месяц.

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