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Ксения Собчак пожалела мобилизованного в Казани слесаря, страдающего тяжелой сонной патологией

Ксения Собчак пожалела мобилизованного в Казани слесаря, страдающего тяжелой сонной патологией

Фото: открытые источники

Журналистка Ксения Собчак не прошла мимо истории 33-летнего Павла Никулина, слесаря, мобилизованного в Казани.
В своем телеграм-канале Ксения написала о его странной истории.

Напомним, Павла призвали с синдрмом абструктивного апноэ тяжелой степени. При такой сонной патологии в любой момент во время сна у него может остановиться дыхание, он спал только со специальным оборудованием.

Несмотря на то, что Никулин представил медсправки в военкомат Советского района, ему все равно присвоили категорию здоровья А, после чего разместили в сборном пункте "Казань Экспо". В военчасти мужчина вынужден спать без аппарата на кровати 20 - 25 минут. Остальное время он спит на бетонном холодном полу, чтобы нормально дышать. Позже ему присвоили категорию В. Тем не менее Никулин находится в "Казань Экспо" уже более полутора месяцев.

"На гражданке всеми делами занимается Олеся - жена мобилизованного. Она жалуется, что её всё время футболят: из военкомата направляют в Минобороны, там посылают в Казань Экспо, а оттуда опять в военкомат - и так по кругу. В итоге женщина подала в суд - решение вынесут 24 декабря (до этого суд ей отказал по причине прохождения Павлом ВВК)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Собчак.

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