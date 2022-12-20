Ксения Собчак пожалела мобилизованного в Казани слесаря, страдающего тяжелой сонной патологией

Журналистка Ксения Собчак не прошла мимо истории 33-летнего Павла Никулина, слесаря, мобилизованного в Казани.

В своем телеграм-канале Ксения написала о его странной истории.

Напомним, Павла призвали с синдрмом абструктивного апноэ тяжелой степени. При такой сонной патологии в любой момент во время сна у него может остановиться дыхание, он спал только со специальным оборудованием.

Несмотря на то, что Никулин представил медсправки в военкомат Советского района, ему все равно присвоили категорию здоровья А, после чего разместили в сборном пункте "Казань Экспо". В военчасти мужчина вынужден спать без аппарата на кровати 20 - 25 минут. Остальное время он спит на бетонном холодном полу, чтобы нормально дышать. Позже ему присвоили категорию В. Тем не менее Никулин находится в "Казань Экспо" уже более полутора месяцев.