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"Кровавый хоррор в обычном дворе": в Казани в мусорный контейнер выбросили центнеры отрезанных голов

"Кровавый хоррор в обычном дворе": в Казани в мусорный контейнер выбросили центнеры отрезанных голов

Фото: Татарстан-24

Жительница Казани забила тревогу, когда совершенно случайно нашла во дворе жилого дома мусорный контейнер, доверху наполненный коровьими головами. Такое пищевое разнообразие не могло не привлечь своры бездомных собак, и очень быстро приближаться к контейнерам стало смертельно опасно - псы могли разорвать в попытке защитить "добычу".

Как пишет "Татарстан-24", местные жители отметили, что тут часто приезжают "ГАЗели", сбрасывают мешки с отходами. Но останки животных появились впервые.

Напоминаем, жительница Казани обнаружила у себя во дворе мусорный контейнер, доверху наполненный головами коров. Он уже привлёк внимание стаи бродячих животных. Подходить к мусорным бакам стало опасно.

Это только часть проблемы, которую таит гора коровьих голов. Еще один повод для переживаний – риск заражения инфекцией. Новости о выбросе биологических отходов быстро распространились среди жителей, санитарной катастрофой заинтересовались чиновники. На место приехали представители администрации Авиастроительного района и управления Россельхознадзора.

"Мы соберем эти головы и увезем в специальное место для утилизации. Место будет тщательно продезинфицировано. Все материалы передадим в МВД и Следственный комитет. Совместно будем искать нарушителей", - отметил государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Марат Шамсутдинов.

По его словам, человек или организация, которые выбросили сюда головы, попадут на штраф в размере до 700 тысяч рублей.

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