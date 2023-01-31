"Кровавый хоррор в обычном дворе": в Казани в мусорный контейнер выбросили центнеры отрезанных голов

Жительница Казани забила тревогу, когда совершенно случайно нашла во дворе жилого дома мусорный контейнер, доверху наполненный коровьими головами. Такое пищевое разнообразие не могло не привлечь своры бездомных собак, и очень быстро приближаться к контейнерам стало смертельно опасно - псы могли разорвать в попытке защитить "добычу".

Как пишет "Татарстан-24", местные жители отметили, что тут часто приезжают "ГАЗели", сбрасывают мешки с отходами. Но останки животных появились впервые.

Напоминаем, жительница Казани обнаружила у себя во дворе мусорный контейнер, доверху наполненный головами коров. Он уже привлёк внимание стаи бродячих животных. Подходить к мусорным бакам стало опасно.

Это только часть проблемы, которую таит гора коровьих голов. Еще один повод для переживаний – риск заражения инфекцией. Новости о выбросе биологических отходов быстро распространились среди жителей, санитарной катастрофой заинтересовались чиновники. На место приехали представители администрации Авиастроительного района и управления Россельхознадзора.

"Мы соберем эти головы и увезем в специальное место для утилизации. Место будет тщательно продезинфицировано. Все материалы передадим в МВД и Следственный комитет. Совместно будем искать нарушителей", - отметил государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Марат Шамсутдинов.

По его словам, человек или организация, которые выбросили сюда головы, попадут на штраф в размере до 700 тысяч рублей.