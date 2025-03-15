Кризис нипочем, казанцы продолжают активно скупать квартиры в элитных ЖК

В 2024 году в Казани активно рос интерес к элитному и бизнес-жилью. За год в этом сегменте было продано 2,4 тысячи квартир, и 90% сделок были совершены с использованием наличных средств. Аналитики связывают это с ростом благосостояния горожан.

Казань — лидер по спросу на элитное жилье

По данным банка «Дом.РФ», Казань вошла в число городов с наиболее активным спросом на элитную недвижимость. Помимо столицы Татарстана, высокий интерес к этому сегменту зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Общий объем заявок на элитную недвижимость в России за год увеличился в четыре раза. В основном спрос приходится на объекты на стадии строительства — на них приходится 85% сделок. Примерно 50% покупателей выбирают квартиры, около 30% — дома, а оставшиеся 10% и 7% интересуются апартаментами и машино-местами соответственно.

Стоимость жилья в Татарстане выше, чем в среднем по России

По данным аналитиков, недвижимость в Татарстане, особенно в сегментах эконом- и бизнес-класса, обходится дороже, чем в среднем по стране. Средняя цена квадратного метра в Казани:

Премиум-класс — более 370 тыс. руб.

Бизнес-класс — 324 тыс. руб.

Комфорт-класс — 180 тыс. руб.

Эконом-класс — 150 тыс. руб.

Стоимость жилья в Татарстане опережает среднероссийские показатели:

В эконом-классе – на 11% выше.

В комфорт- и бизнес-классе – на 17-18% выше.

В премиум-сегменте, напротив, жилье дешевле на 34%, но его доля в регионе минимальна.

Особенности рынка недвижимости Казани

По мнению экспертов, отличительной чертой Казани является небольшой разрыв в стоимости между комфорт- и бизнес-классом, что делает покупку более дорогого жилья доступной для большего числа жителей.

На конец I квартала 2025 года продажи элитного жилья остаются стабильными. Основная часть таких объектов сосредоточена в Вахитовском и Ново-Савиновском районах, но из-за нехватки свободных участков застройщики осваивают новые территории.

Большинство покупателей рассматривают элитную недвижимость не только как место для жизни, но и как объект инвестиций. Дефицит качественных жилых комплексов приводит к тому, что цены на элитные квартиры растут уже после сдачи домов в эксплуатацию.

Итоги

Несмотря на общий рост цен на рынке недвижимости, спрос на элитное жилье в Казани остается высоким. Большая часть сделок проводится за наличные, а объекты бизнес-класса становятся все более востребованными. Эксперты отмечают, что инвестиции в этот сегмент остаются выгодными, а элитная недвижимость продолжает дорожать.