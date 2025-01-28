Кремль в Казани продолжат спасать от разрушений
Екатерина Кузьминых
Согласно информации, размещенной на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия, на этот раз внимание властей было направлено на участок стены между Пятигранной и Безымянной башнями. Эта часть Кремля была возведена в XVII веке и сейчас используется как торговое помещение. Стена выполнена из белого камня и украшена прямоугольными зубцами.
В XVIII веке Кремль потерял свое оборонительное значение, и крепостные стены стали выполнять декоративную функцию. Их украсили элементами в виде «ласточкиных хвостов». В XIX веке данный участок подвергался ремонтам и изменениям.
Проект реставрации, подготовленный «Татинвестгражданпроектом», предполагает консервацию и укрепление стены, восстановление кирпичной кладки и реставрацию печур. Также планируется обустроить ворота, чтобы помещение стало более удобным для торговли.
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