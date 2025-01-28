Кремль в Казани продолжат спасать от разрушений

Согласно информации, размещенной на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия, на этот раз внимание властей было направлено на участок стены между Пятигранной и Безымянной башнями. Эта часть Кремля была возведена в XVII веке и сейчас используется как торговое помещение. Стена выполнена из белого камня и украшена прямоугольными зубцами.

В XVIII веке Кремль потерял свое оборонительное значение, и крепостные стены стали выполнять декоративную функцию. Их украсили элементами в виде «ласточкиных хвостов». В XIX веке данный участок подвергался ремонтам и изменениям.

Проект реставрации, подготовленный «Татинвестгражданпроектом», предполагает консервацию и укрепление стены, восстановление кирпичной кладки и реставрацию печур. Также планируется обустроить ворота, чтобы помещение стало более удобным для торговли.