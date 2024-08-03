Кража 1,2 млн рублей при строительстве школы в Казани

Следственный комитет ведет уголовное дело о хищении средств, выделенных на строительство школы в жилом комплексе "Весна" на Мамадышском тракте в Казани.

Проект школы планировался в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Согласно материалам дела, неустановленные лица из подрядной организации "Ак Таш", выполняя работы по государственному контракту с ГКУ "Главинвестстрой РТ", с мая 2018 года по октябрь 2019 года завышали стоимость выполненных работ и подделывали бухгалтерские документы.

В результате хищения бюджетных средств, выделенных на проект, преступники похитили более 1,2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры, которая подчеркивает важность обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, особенно в рамках национальных проектов. Хищение крупных сумм бюджетных средств негативно сказывается на реализации социальных инициатив и повышает недоверие граждан к властным структурам. В связи с этим ведется активная работа по привлечению к ответственности всех виновных, а также по восстановлению утраченных средств.