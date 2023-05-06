В Татарстане зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Ковид есть, пандемии нет - это удобно: в Татарстане за сутки коронавирусом заразились 27 человек
Фото: открытые источники
За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, доставлены в больницы 10 человек. Об этом проинформировал федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По состоянию на 6 мая 2023 года в Татарстане с периода начала пандемии зарегистрировано 205 389 случаев коронавируса. За весь период выздоровели 202 899 человек.
За минувшие сутки выздоровели 23 татарстанца.
Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.