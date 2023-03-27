Коварная Атлантика: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане на наступившей неделе
Фото: открытые источники
В Татарстане установилась аномально теплая погода с превышением климатической температурной нормы примерно на 8 градусов (в Казани). По словам профессора КФУ, доктора географических наук, метеоролога Юрия Переведенцева, такая же теплая погода будет держаться всю наступившую неделю, пишет ИА "Татар-Информ".
Аномальное тепло ученый связывает с влиянием воздействия Атлантики. Капризные атлантические циклоны способны начать весну раньше обычного.
"Такие высокие температуры нам обеспечивает циклоническая активность. К нам приходят западные и юго-западные циклоны с атмосферными фронтами", — отметил Переведенцев.
В предстоящие выходные в регионе немного похолодает.
"Мы окажемся в тыловой части циклона, попадем под влияние арктического воздуха", — уточнил Переведенцев.