Коварная Атлантика: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане на наступившей неделе

Метеоролог рассказал о капризах погоды в Татарстане на наступившей неделе

В Татарстане установилась аномально теплая погода с превышением климатической температурной нормы примерно на 8 градусов (в Казани). По словам профессора КФУ, доктора географических наук, метеоролога Юрия Переведенцева, такая же теплая погода будет держаться всю наступившую неделю, пишет ИА "Татар-Информ".

Аномальное тепло ученый связывает с влиянием воздействия Атлантики. Капризные атлантические циклоны способны начать весну раньше обычного.

"Такие высокие температуры нам обеспечивает циклоническая активность. К нам приходят западные и юго-западные циклоны с атмосферными фронтами", — отметил Переведенцев.

В предстоящие выходные в регионе немного похолодает.