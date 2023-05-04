Конкурсного управляющего Эмиля Халимова из Казани арестовали по делу о взятке в криптовалюте

Конкурсного управляющего из Казани арестовали по делу о взятке в криптовалюте
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Конкурсного управляющего Эмиля Халимова арестовали в Казани по делу о подкупе на сумму более 2 миллионов рублей и по обвинениям в вымогательстве взятки.
В СКР региона считают, что Халимов вымогал у бывшего учредителя компании, в которой проводил конкурсное производство, деньги, и часть полученного он переводил на криптокошелек.
При очередной встрече мужчин в кафе в ТРК "Тандем" подозреваемого задержали. Суд отправил его под домашний арест на срок до 17 июня.
Вину свою Халимов признает частично, пишет "Реальное время".