Конкурсного управляющего Эмиля Халимова из Казани арестовали по делу о взятке в криптовалюте

Конкурсного управляющего Эмиля Халимова арестовали в Казани по делу о подкупе на сумму более 2 миллионов рублей и по обвинениям в вымогательстве взятки.

В СКР региона считают, что Халимов вымогал у бывшего учредителя компании, в которой проводил конкурсное производство, деньги, и часть полученного он переводил на криптокошелек.

При очередной встрече мужчин в кафе в ТРК "Тандем" подозреваемого задержали. Суд отправил его под домашний арест на срок до 17 июня.

Вину свою Халимов признает частично, пишет "Реальное время".