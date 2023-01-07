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· Регина Шигабетдинова

Конец веселью: Из-за аномального холода в парках Казани отменили праздничные мероприятия - известны примерные даты проведения

Конец веселью: Из-за аномального холода в парках Казани отменили праздничные мероприятия - известны примерные даты проведения

Фото: news.myseldon.com

Из-за нагрянувших морозов в парках и скверах Казани отменили все праздничные мероприятия. Все развлекательные программы, запланированные на 7 и 8 января, решено перенести на следующую неделю, передали в Дирекции парков и скверов.

"Позже мы сообщим о новых датах следующих событий: кинопоказ и хор в парке "Черное озеро", зимняя прогулка в парке у ДК им. Саид-Галиева, гонки на радиоуправляемых машинках в Горкинско-Ометьевском лесу", — уточнили в дирекции.

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