Из-за нагрянувших морозов в парках и скверах Казани отменили все праздничные мероприятия. Все развлекательные программы, запланированные на 7 и 8 января, решено перенести на следующую неделю, передали в Дирекции парков и скверов.

"Позже мы сообщим о новых датах следующих событий: кинопоказ и хор в парке "Черное озеро", зимняя прогулка в парке у ДК им. Саид-Галиева, гонки на радиоуправляемых машинках в Горкинско-Ометьевском лесу", — уточнили в дирекции.