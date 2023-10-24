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Кондукторы в троллейбусах Казани перестанут работать с 1 декабря 2023

Кондукторы в троллейбусах Казани перестанут работать с 1 декабря 2023

Фото: открытые источники

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В троллейбусах Казани кондукторы перестанут работать с 1 декабря, проинформировали в МУП "Метроэлектротранс".

Причина кроется в том, что на городских маршрутах введут бескондукторные системы оплаты. До 1 декабря кондукторы будут консультировать казанцев и гостей города, рассказывать им, как правильно пользоваться такими системами.

Новая система уже введена на маршрутах троллейбусов №6, №7, №9, №13 и трамваев №1, №2, №3, №4, №6, №8. Оборудование установили в 118 единицах транспорта.

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