В мэрии Казани объяснили, почему в домах все еще не отключают отопление

"Кому жарко - пусть идут в УК!": в мэрии Казани объяснили, почему пока не отключают отопление в квартирах
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В мэрии Казани считают, что отключать в квартирах отопление еще слишком рано. По правилам, отключение тепла происходит, когда среднесуточная температура +8 градусов держится в течение 5 и более суток. И пока такой оптимальный баланс не достигнут, проинформировали в Комитете ЖКХ исполкома Казани.
Казанцы уже начали жаловаться на жару в квартирах и на то, что вынуждены оплачивать тепло, которое по сути уже не нужно. Другие поддерживают решение властей, указывая на вероятность похолодания.
"Кому жарко — пусть в УК обращаются, чтоб уменьшили, а еще волшебные "фитюлечки" есть на батареях: раз — и отключил конкретно у себя", — заявил один из жителей Казани в комментариях к официальному сообщению мэрии.