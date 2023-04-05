В мэрии Казани объяснили, почему в домах все еще не отключают отопление

В мэрии Казани считают, что отключать в квартирах отопление еще слишком рано. По правилам, отключение тепла происходит, когда среднесуточная температура +8 градусов держится в течение 5 и более суток. И пока такой оптимальный баланс не достигнут, проинформировали в Комитете ЖКХ исполкома Казани.

Казанцы уже начали жаловаться на жару в квартирах и на то, что вынуждены оплачивать тепло, которое по сути уже не нужно. Другие поддерживают решение властей, указывая на вероятность похолодания.