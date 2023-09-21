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«Компания смотрит в сторону беспилотности»: электромобиль «Атом» могут выпустить к 2030 году

«Атом» планирует к 2030 году выпустить беспилотный электромобиль «Атом»
«Компания смотрит в сторону беспилотности»: электромобиль «Атом» могут выпустить к 2030 году

pixabay

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«Атом» может выпустить беспилотный электромобиль к 2030 году, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко в рамках форумы Kazan Digital Week.

Он отметил, что компания безусловно смотрит в сторону беспилотности к 2030 году. При этом есть определенные основания, из-за чего не стоит задачи полностью запуститься к 2025 году.

«В 2025 году мы планируем запускаться с определенными помощниками для водителя. Будет порядка 17 функций. <...> К 2030 году будем стремиться выйти на уровень беспилотности, который позволяет меньше управлять автомобилем", - заявил Кияшко.

Впервые автомобиль «Атом» представили в мае 2023 года. Его серийное производство и продажи планируют запустить во второй половине 2025 года. Электромобиль с запасом в 500 км сможет разогнаться до 100 км/час за семь секунду, передает ТАСС.

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