Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»

В Казани 3 октября 2023 года откроют «Игры долголетия»

Проект «Жизнелюб» на сегодняшний день охватывает 2 967 человек. Мероприятия проводятся в 66 учреждениях культуры, в 50 библиотеках и 25 спортобъектах. В октябре откроются «Игры долголетия» и новый клуб общения «Люди и годы», в котором будут проходить встречи с интересными людьми.

Глава города отметил, что в «Играх долголетия» старшее поколение сможет посоревноваться в семи видах спорта: легкоатлетическом кроссе, плавании, настольном теннисе, дартсе, шахматах, скандинавской ходьбе и выполнении норм ГТО. Мероприятие начнется 3 октября на Центральном стадионе Казани и будут идти до мая.

Команды сформируются от каждого района. Перед финальным этапов из каждой группы отберут лучших участников, которые будут бороться за звание самых спортивных пенсионеров Казани.

Начнет работу и клуб общения «Люди и годы». Первая встреча пройдет в культурном центре «Сайдаш» 10 октября в 11 часов утра. Во встречи с пенсионерами примут также писатель и драматург Рабит Батулла, автор и преподаватель методики занятий по ментальной арифметике Тамара Глазова, председатель Совета ветеранов РТ, заслуженный мастер спорта Александр Плюшкин и педагог центра «Доверие» Наталья Шамингулова.