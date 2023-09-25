Новости Казани
· Полина Модестова

Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»

В Казани 3 октября 2023 года откроют «Игры долголетия»
Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»

pixabay

Подписаться в Telegram

Проект «Жизнелюб» на сегодняшний день охватывает 2 967 человек. Мероприятия проводятся в 66 учреждениях культуры, в 50 библиотеках и 25 спортобъектах. В октябре откроются «Игры долголетия» и новый клуб общения «Люди и годы», в котором будут проходить встречи с интересными людьми.

Глава города отметил, что в «Играх долголетия» старшее поколение сможет посоревноваться в семи видах спорта: легкоатлетическом кроссе, плавании, настольном теннисе, дартсе, шахматах, скандинавской ходьбе и выполнении норм ГТО. Мероприятие начнется 3 октября на Центральном стадионе Казани и будут идти до мая.

Команды сформируются от каждого района. Перед финальным этапов из каждой группы отберут лучших участников, которые будут бороться за звание самых спортивных пенсионеров Казани.

Начнет работу и клуб общения «Люди и годы». Первая встреча пройдет в культурном центре «Сайдаш» 10 октября в 11 часов утра. Во встречи с пенсионерами примут также писатель и драматург Рабит Батулла, автор и преподаватель методики занятий по ментальной арифметике Тамара Глазова, председатель Совета ветеранов РТ, заслуженный мастер спорта Александр Плюшкин и педагог центра «Доверие» Наталья Шамингулова.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

уничтожить тараканов с одного раза и гарантией

Спортивные новости Казани

10 часов назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

изделия из оргстекла в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

12 часов назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Новости Казани

день назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Новости Татарстана

9 часов назад

Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии
Лонгриды
10 часов назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Новости Татарстана

25 минут назад

Должны показывать на собственном примере: в РТ десятки предприятий приняли участие в «Кроссе корпораций»

Спортивные новости Казани

час назад

Стадион как раз тоже носит такое название: нападающий «Ак Барса» предложил переименовать ФК «Рубин»

Важное в РТ

3 часа назад

Зарплатная карта: инструкция по применению

Новости Казани

4 часа назад

Выделят 740 миллионов: в Казани выполнят ремонт второй половины моста «Миллениум»
Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»
Новости Казани
20 минут назад

Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»

Важное в РТ

5 часов назад

В комплекте выгоднее: популярные модели Samsung, Infinix и Tecno по специальной цене только в билайне

Новости Татарстана

5 часов назад

С предложением выступили три года назад: в РТ организовали рабочую по развитию бондовой зоны

Новости Татарстана

6 часов назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет
Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году