Команда КФУ заняла 5 место в конкурсе «Ты-лидер»

В Москве прошел финал Всероссийского конкурса на лучшее профсоюзное бюро «Ты – лидер», где Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университет занят почетное 5-е место среди лучших профбюро страны за 2023 год. А помимо Кфу в финале также оказались команды из 9 федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Для участия в финальном соревновании участником предстояло пройти через семь испытаний, а жури тем временем оценивало их навыки выступлений, ответы на вопросы по знаниям законодательства РФ в сфере образования и профсоюзной деятельности, командные коммуникации и навык принимать скооперированные решения.

Александренко Полина