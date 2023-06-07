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Команда КФУ заняла 5 место в конкурсе «Ты-лидер»

Команда КФУ заняла 5 место в конкурсе «Ты-лидер»

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В Москве прошел финал Всероссийского конкурса на лучшее профсоюзное бюро «Ты – лидер», где Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университет занят почетное 5-е место среди лучших профбюро страны за 2023 год. А помимо Кфу в финале также оказались команды из 9 федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Для участия в финальном соревновании участником предстояло пройти через семь испытаний, а жури тем временем оценивало их навыки выступлений, ответы на вопросы по знаниям законодательства РФ в сфере образования и профсоюзной деятельности, командные коммуникации и навык принимать скооперированные решения.

Александренко Полина

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