Команда достала 1,2 тысячи тонн древесины: в РТ подошли к концу работы по разбору завалов на Казанке

В Татарстане на Казанке разобрали 25 крупных завалов

В Татарстане подошли к концу работы по разбору завалов, образовавшихся на Казанке. В результате работ по очистке реки команда регионального отделения Русского географического общества ликвидировала 25 завалов. Самым крупным оказался завал, обнаруженный в районе поселка Дачное, который достигал в высоту трех метров от текущего уровня воды. Работы здесь шли на протяжении двух недель.

Участникам Русского географического общества пришлось пройти 25 километров пути. В результате ими были собраны 480 мешков мусора. Всего из воды команда достала 1 700 кубометров древесины, что составило 1,2 тысячи тонн.

Мероприятия по ликвидации завалов деревьев проходили в рамках проекта «Свободный ток реки Казанки», который является продолжением пилотного проекта Министерства экологии по улучшению экологического состояния рек Татарстана.