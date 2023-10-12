Книга выпущена два века назад: на экскурсии по Нацбиблиотеке РТ покажут редкие книги

Редкие книги покажут на экскурсии по Нацбиблиотеке РТ в Казани 14 октября

Национальная библиотека Татарстана запускает экскурсию «Хранители». Организаторы проведут гостей «за кулисы» учреждения. а также познакомят их с сотрудниками. Один из ключевых моментов экскурсии - проход в книгохранилище, где хранятся редкие и старинные экземпляры книг.

В библиотеке размещено около миллиона книг, а старшейшим экземпляром является произведение Готфрида-Энгельберта Андерса «Николай Паганини, его жизнь, его наружность и несколько слов о тайне его искусства». Книга была выпущена в 1831 году.

У экскурсантов также будет возможность написать письмо и «отправить его в будущее». Его запечатают на десять лет.

Проведут экскурсию 14 октября. Начало в 16:00. Посещение по билетам.