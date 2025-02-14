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Ключи от квартир в казанском ЖК «Нокса парк» не отдают месяцами

Жилой комплекс расположен в Советском районе Ка...

pixabay.com

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Жители Казани, купившие квартиры в жилом комплексе «Нокса парк», уже несколько месяцев не могут заселиться. О проблеме рассказали местные жители изданию «БИЗНЕС Online». Факт задержки подтвердил застройщик «ПИК», который планировал завершить строительство ещё в конце 2024 года.

Изначально сдача корпусов была намечена на ноябрь 2024-го, но сроки перенесли. Сейчас владельцам квартир предлагают забрать ключи не позднее 25 марта.

Компания «ПИК» отметила, что этот проект стал первым для девелопера в Казани, поэтому особое внимание уделяется качеству. Каждая квартира проходит тщательную проверку перед передачей собственникам, и пока объект не будет полностью готов, заселение невозможно. В случае с «Нокса парком» исправление недочётов заняло больше времени, чем ожидалось.

Сейчас работы близятся к завершению, и застройщик заверил, что ключи будут выданы до конца февраля.

Жилой комплекс расположен в Советском районе Казани, неподалёку от Мамадышского тракта. Строительство началось в 2022 году. Цена студии в этом ЖК стартует от 6 млн рублей, однокомнатная квартира стоит около 8,8 млн рублей.

В августе 2024 года «ПИК» получил три разрешения на строительство: на возведение наземной парковки, многофункционального здания и четвёртой очереди комплекса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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